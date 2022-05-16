Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Ковид-19 и саженцы
И госпиталь построят, и лес возместят....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Ковид-19 и саженцы
И госпиталь построят, и лес возместят. На каком этапе строительство ковидария и где посадили сеянцы взамен вырубленного леса?
Топливо для "электроконя"
Где поставить авто на зарядку? Во Владимире открылась первая экспресс-заправочная станция электроэнергией.
Юбилейный вернисаж
И офорты от владыки Иннокентия. Персональная выставка к семидесятипятилетию открылась в областном центре.