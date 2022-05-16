Смотрите в программе «Вести-Владимир»: Ковид-19 и саженцы И госпиталь построят, и лес возместят....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:Ковид-19 и саженцыИ госпиталь построят, и лес возместят. На каком этапе строительство ковидария и где посадили сеянцы взамен вырубленного леса?Топливо для "электроконя"Где поставить авто на зарядку? Во Владимире открылась первая экспресс-заправочная станция электроэнергией.Юбилейный вернисажИ офорты от владыки Иннокентия. Персональная выставка к семидесятипятилетию открылась в областном центре.