Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Неделя глазами спасателей
Гибель людей на пожарах и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Неделя глазами спасателей
Гибель людей на пожарах и испытания на огненной полосе. Недельная сводка от МЧС
Вакцисанкция
Можно ли заменить зарубежные вакцины для животных на отечественные? Итоги всероссийского совещания в Юрьевце.
Ковид-19 и саженцы
И в микрорайоне Лунево областного центра высадили сеянцы сосны- взамен деревьев, срубленных при строительстве ковидного госпиталя.