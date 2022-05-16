Жители Владимира теперь будут ездить на новых автобусах. Автопарк муниципального “Владимирпассажиртранса” пополнился новыми автобусами. Это 12 больших автобусов ЛиАЗ вместимостью до

Жители Владимира теперь будут ездить на новых автобусах. Автопарк муниципального “Владимирпассажиртранса” пополнился новыми автобусами. Это 12 больших автобусов ЛиАЗ вместимостью до 105 пассажиров и 2 автобуса ПАЗа, вместимостью до 59 пассажиров. Все машины новые, низкопольные, газомоторные. Напомним, что провести успешные торги получилось у городских властей с большим трудом. Несколько раз аукцион признавали несостоявшимся из-за жалоб