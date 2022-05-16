Ну а сейчас приглашаем в майский лес всех любителей тихой охоты. Грибной сезон уже в разгаре. За...

Ну а сейчас приглашаем в майский лес всех любителей тихой охоты. Грибной сезон уже в разгаре. За какими трофеями стоит отправиться в эти выходные, расскажет фермер и грибник со стажем- Александр Малышенко.Александр Малышенко фермер:«Вышел в лесную зону, чтобы показать какие можно употреблять в пищу грибы.И первые грибы, которые я нахожу, это строчок гигантский. Вот так они выглядят.: шляпка явно. Данный гриб является съедобным.Грибов в этом году много в судогодских лесах. Вот под палочкой спрятался… такая красота. И главная отличительная черта- размер с кулак поэтому он гигантский, товарищи...Вот этот весит примерно 180-200гр. Годный к употреблению. Нашел 2 размером с яблоко. А вот еще один из съедобных грибов семейства сморчковых - снимается шляпка...»