Владимирская певица, солистка областной филармонии Валерия Кириллова оставит свой след в кино....

Владимирская певица, солистка областной филармонии Валерия Кириллова оставит свой след в кино. Началось все с предложения - приехать на кинопробы в Москву. И через несколько дней ее уже утвердили на роль в популярном сериале режиссера Юрия Харнаса. Как говорит Валерия, она под впечатлением. Снимается вместе с известным актером Московского театра комедии Константином Спасским и очень подружилась со всеми на съемочной площадке.Валерия не готова пока раскрывать все секреты съемок. Но поделилась информацией, что серия с ее участием проходит под рабочим названием- " Очень дикая расправа". Действие происходит в роскошном трехэтажном особняке в стиле Людовика 14-го. Валерия сняла его прекрасные виды. По сюжету - это дом героев. Валерия играет Ирину- молодую жену состоятельного немолодого банкира Ильи Пожарского. У них есть капризная дочь Ада. Героиня Валерии находит их убитыми. Идет расследование. Работа на съёмочной площадке очень понравилась владимирской певице.-Шагу нельзя ступить..везде всё помогут, руку подадут , кофе принесут, причёску всё время поправляют, туфли одевают...всё делают за тебя...здорово...Всё остаюсь в кино! хватит петь ...буду теперь актрисой.