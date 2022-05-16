Во Владимире дети и подростки смогут посетить смены в летних оздоровительных лагерях ДДЮТ и...
Во Владимире дети и подростки смогут посетить смены в летних оздоровительных лагерях ДДЮТ и Патриаршего сада.
Для этого родители должны предоставить:
- Заявление родителя (законного представителя) в произвольной форме;
- Справку с места работы родителя - заявителя услуги;
- Паспорт заявителя (2 страницы: анкетные данные и данные о месте регистрации);
- Документ, подтверждающий право предоставлять интересы ребенка (в случае, если заявитель не является родителем);
- Документ, подтверждающий место пребывания ребенка или заявителя на территории муниципального образования город Владимир;
- Документ, подтверждающий льготное право на получение путевки в лагерь с дневным пребыванием и лагерь труда и отдыха в соответствии с действующим законодательством.
Прием документов заканчивается за 5 дней до открытия лагеря.
Фото: Телеграм-канал "Официальный Владимир"