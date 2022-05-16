Во Владимире дети и подростки смогут посетить смены в летних оздоровительных лагерях ДДЮТ и...

Во Владимире дети и подростки смогут посетить смены в летних оздоровительных лагерях ДДЮТ и Патриаршего сада.Для этого родители должны предоставить:- Заявление родителя (законного представителя) в произвольной форме;- Справку с места работы родителя - заявителя услуги;- Паспорт заявителя (2 страницы: анкетные данные и данные о месте регистрации);- Документ, подтверждающий право предоставлять интересы ребенка (в случае, если заявитель не является родителем);- Документ, подтверждающий место пребывания ребенка или заявителя на территории муниципального образования город Владимир;- Документ, подтверждающий льготное право на получение путевки в лагерь с дневным пребыванием и лагерь труда и отдыха в соответствии с действующим законодательством.Прием документов заканчивается за 5 дней до открытия лагеря.Фото: Телеграм-канал "Официальный Владимир"