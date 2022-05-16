Аферистка заработала на своих махинациях 40 тысяч рублей.

Во Владимире полиция раскрыла дело о серии мошенничеств с арендой жилья. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской областиВ ноябре 2021 года в полицию трое местных жителей, сообщивших, что неизвестная женщина под предлогом сдачи квартиры в аренду завладела их деньгами. Оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась 27-летняя жительница областного центра.По версии следствия, она, разместив в интернете объявление, в течение месяца успела сдать чужую недвижимость трём гражданам. Каждый раз она уверяла своих клиентов, что ей необходимо еще несколько дней на уборку, а потом обещала отдать ключи. Взяв предоплату, порядка 40 тысяч рублей, она испарилась.Аферистку поймали. На допросе она рассказала, что жильё принадлежит её бывшему супругу. Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело по статье о мошенничестве передано в суд для рассмотрения.