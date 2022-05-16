Во Владимире сотрудники полиции провели рейды в салонах связи по профилактике мошенничеств. Как уточняют в УМВД, только за май мошенники обманули жителей города более чем на 5 млн. рублей, а с

Во Владимире сотрудники полиции провели рейды в салонах связи по профилактике мошенничеств. Как уточняют в УМВД, только за май мошенники обманули жителей города более чем на 5 млн. рублей, а с начала года на 50 миллионов. Зачастую потерпевшие переводят денежные средства злоумышленникам именно через салоны связи. К ним и наведались участники рейда. Сотрудникам провели инструктаж