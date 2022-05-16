Ущерб оплатят АО «Владимирские коммунальные системы» и МУП «Владимирводоканал».

Во Владимире суд заставил АО «Владимирские коммунальные системы» и МУП «Владимирводоканал» возместить стоимость ремонта автомобиля, который попал в дорожную яму. Размеры ухаба превышали допустимые ГОСТом требования.После происшествия владелец машины потребовал от коммунальщиков погасить ущерб от ДТП. На суде выяснилось, что в месте аварии для ремонта инженерных сетей неоднократно вскрывали асфальт. Ордер на земляные работы получали два вышеуказанных предприятия.Провал вокруг люка оказался размерами 4,5 на 5,2 на 0,08 метров. Судья пришёл к выводу, что организации некачественно выполнили восстановительные работы.Из-за них автомобилист попал на 83,2 тысячи рублей. Фемида постановила взыскать с виновных всю сумму в равных долях.Ответчики пытались обжаловать вердикт, но в апелляция была отклонена.