В экологической акции поучаствовали первые лица региона.

В живописных городских лесах, окружающих микрорайон Лунёво, прошла масштабная экологическая акция, в которой приняли участие десятки волонтёров, члены Общественной палаты и Молодёжной думы региона, активисты движения «Волонтёры культуры» и первые лица области. Подробности рассказали в пресс-службе администрации области.Под пение соловьёв и жужжание майских жуков, в древнюю владимирскую землю поместили более 2 000 сеянцев сосны. Участок хвойного леса, который спустя десятилетия появится в Лунёво, компенсирует самосевные деревья, которые вырубили при строительстве регионального инфекционного госпиталя на территории Областной клинической больницы.- Осенью, когда расчищали площадку под строительство инфекционного госпиталя, я дал слово, что взамен срубленных деревьев посадим новые в микрорайонах Владимира за Клязьмой. В лесопарке в микрорайоне Лунёво мы высадили более 2 тысяч саженцев сосны. Вместе с общественниками и волонтёрами воплощаем наше общее желание – областной центр при его активной застройке должен оставаться зелёным и красивым, - сказал врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Земельный участок, на котором посадили хвойные деревья, раскинулся на площади в 0,4 га. Его выбрали представители Департамента лесного хозяйства и мэрии областного центра. Саженцы сосны – первосортные. Их под тщательным присмотром вырастили в питомниках нашего региона. Эксперты уверяют – деревья приживутся и будут чувствовать себя комфортно, химический анализ почвы дал обнадёживающие результаты.- Уверен, что подобные мероприятия имеют очень большое значение для Владимирского региона. Особенно на фоне тревожных новостей о весенних лесных пожарах в разных уголках нашей необъятной Родины. Леса – это «зелёные лёгкие». Будущие поколения должны жить в экологически благополучной, здоровой обстановке, - прокомментировал событие депутат Государственной Думы Игорь Игошин.