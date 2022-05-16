Они награждены памятной стелой, дипломом и именным сертификатом на 100 тысяч рублей.

Во Владимирской области выбрали лучших экспортёров 2021 года. За звание победителя в ряде номинаций боролись 40 компаний из Александрова, Мурома, Владимира, Коврова, Вязников, Гусь-Хрустального, Камешкова, Киржача, Кольчугина, Покрова, а также Гусь-Хрустального, Собинского, Меленковского и Суздальского районов.Как рассказали в Центре поддержки экспорта, больше всего соискателей оказалось в конкурсе «Экспортёр года в сфере промышленности» - 21 предприятие. Восемь организаций подали заявки на номинацию «Прорыв года». По шесть - претендовали на победу в АПК и в сфере высоких технологий.В результате лучшими стали: «Дёке Хоум Системс» («Экспортёр года в сфере промышленности»), завод «Ветеринарные препараты» («Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»), «Служба экспедирования грузов» («Экспортёр года в сфере услуг»), НПП «Технофильтр» («Экспортёр года в сфере высоких технологий»), «Новый ресурс» («Прорыв года»).Они награждены памятной стелой, дипломом и сертификатом на 100 тысяч рублей. Остальные участники получат грамоты и памятные сувениры. Церемония награждения состоится 25 мая.