Гусь-Хрустальным городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении виновника ДТП,...

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении виновника ДТП, повлекшего гибель человекаПриговором Гусь-Хрустального городского суда тридцатичетырехлетний житель Гусь-Хрустального района осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проступок усугублен тем, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и оставил место ДТП.Гособвинением доказано, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом с неисправным рулевым управлением и тормозной системой. При этом на пассажирском сидении мотоцикла находилась 29-летняя женщина. Не справившись с управлением, мужчина улетел в кювет, после чего покинул место преступления.В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила множественные травмы. Смерть потерпевшей наступила от тяжелой сочетанной тупой травмы тела с повреждением позвоночника и ребер.Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии–поселении. Также судом в пользу матери погибшей женщины взыскан моральный вред в размере 800 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: https://ru.dreamstime.com