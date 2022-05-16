Часть противоэпидемических мер во время проведения школьных экзаменов по-прежнему - в действии....

Часть противоэпидемических мер во время проведения школьных экзаменов по-прежнему - в действии. Сообщает региональный Роспотребнадзор.Ранее ведомство отменило закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета и зигзагообразную рассадку по одному человеку за партой. При этом в целях минимизации контактов между школьниками руководители учебных учреждений должны составить график явки на экзамены. Члены комиссии должны быть в масках, а классы обязательно продезинфицированы. Определенные требования остаются и по работе летних лагерей. Обязательны наличие дезинфицирующих средств, обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены.