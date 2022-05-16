Один из них получил медаль находясь в госпитале.

Владимирских росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В регионе состоялось вручение наград сотрудникам, отличившимся в СВО. По понятным причинам их имена не называются. Известно, что сержант полиции удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством», а подполковник, лейтенант и старший сержант получили «Медаль за отвагу». Один из них получал медаль находясь в госпитале, где проходит лечение.Награды вручал замкомандира Центрального округа войск нацгвардии полковник Алексей Сальников.Руководство Росгвардии поблагодарило бойцов за храбрость, мужество и выполнение поставленных задач.