На 16 мая в регионе потушено 136 ландшафтных пожаров на 135 гектарах.

Владимирские власти отменили особый противопожарный режим. Причина - обильные осадки. Однако пожароопасный сезон продолжается.Так, открытый огонь разрешается разводить не менее чем в 50 метрах от строений. Вокруг очага необходимо выкопать 30-сантиметровую яму, а также расчистить территорию от сухой травы. Участок для сжигания необходимо оборудовать защитной полосой шириной 40 см. Сжигание мусора в металлической бочке разрешается не ближе 25 метров от зданий.За нарушение правил предусмотрены штрафы: от двух до двухсот тысяч рублей.На 16 мая в регионе потушено 136 ландшафтных пожаров на 135 гектарах.Напомним, что пожароопасный сезон продлится до середины октября.