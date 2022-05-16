Однако сначала бизнес в России будет продан.

Во Владимирской области окончательно закрываются шесть ресторанов McDonald’s. Компания объявила об уходе с российского рынка. Бизнес в России будет продан.Ранее объяснялось нарушением логистических цепочек. В середине марта заведения общепита во Владимире , а уже 15 на входных дверях виднелась табличка «закрыто».В 33-ем регионе работали шесть ресторанов: три - во Владимире и по одному в Коврове, Петушках и Покрове.Как сообщает , McDonald s продолжит работу под новым брендом в середине июня, сохранив штат и меню.Напомним, что в РФ работало порядка 850 заведений. В McDonald s трудоустроено порядка 62 тысячи человек. На время приостановки деятельности организация обещала сохранить заработную плату своим сотрудникам, а также социальные гарантии и льготы.