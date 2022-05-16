17 мая во Владимирской области назовут победителей и лауреатов конкурса «Педагог года Владимирской области». Лучших педагогов выбирали в два этапа: заочном, в нём приняли участие 38 человек, и

17 мая во Владимирской области назовут победителей и лауреатов конкурса «Педагог года Владимирской области». Лучших педагогов выбирали в два этапа: заочном, в нём приняли участие 38 человек, и очном, в который прошли 29. Конкурсанты соревновались в таких номинациях, как «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель – дефектолог» и «Педагог – психолог». Присоединяйтесь к