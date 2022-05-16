Перепады атмосферного давления составят 734-742 миллиметра ртутного столба.

В понедельник, 16 мая, во Владимире ожидается до +12 градусов тепла. Синоптики передают кратковременные дожди. Во вторник столбик термометра будет показывать те же +12, но вместе с дождём возможна гроза. В среду потеплеет до +13. Ожидается переменная облачность с прояснениями.Самым холодным днем на новой неделе станет четверг. Всего до +10. К выходным метеорологи прогнозируют +15 градусов Цельсия.Перепады атмосферного давления составят 734-742 миллиметра ртутного столба.Скорость северо-западного ветра будет достигать 13 метров в секунду.