С начала года заразились 145 владимирцев.

С начала года во Владимирской области диагноз ВИЧ поставили 145 жителям. При этом 76,3% новых случаев – люди старше 30 лет. В регионе родилось 20 детей от ВИЧ-инфицированных мам.В целом в губернии насчитывается 7 779 больных опасным заболеванием. За всё время умерло 1 769 человек, из них от вируса иммунодефицита человека – 667.Всего в области появилось на свет 1 316 младенцев от ВИЧ-инфицированных матерей. Диагноз подтвердился у 93 малышей. На учёте состоит 296 детей, 62 – с подтверждённым ВИЧ.Добавим, что в двух из трёх случаев болезнь передаётся половым путём, в 33% историй заражение произошло через иглу при употреблении наркотиков. Гомосексуальным способом вирус получил 1,1%.