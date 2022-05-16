Животных будут доить два робота.

В 2022 году во Владимирской области появится первая роботизированная молочная ферма. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Как уточнил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов, на территории ООО «Губино» Селивановского района ведётся реконструкция хозяйства под беспривязное содержание 140 коров. В будущем их будут доить два робота.«Стройка близка к завершению. К концу мая начнутся внутренние работы, а в июле - установка оборудования. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на сентябрь-октябрь», - резюмировали в обладминистрации.