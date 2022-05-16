На 16 мая в регионе проживает 1128 граждан Украины и Донбасса, способных трудиться.

Уже 89 беженцев из ДНР и ЛНР нашли работу во Владимирской области. В ЦЗНе прошла встреча представителей департамента труда и занятости населения с группой граждан, прибывших из Украины.Заместитель директора ведомства Мария Мальцева напомнила, что для трудоустройства нужно оформить справку о предоставлении убежища и предоставить диплом об образовании.Вся информация о вакансиях доступна на единой цифровой платформе «Работа России». Сотрудники биржи труда регулярно выезжают в пункты временного размещения переселенцев. В настоящее время для эвакуированных жителей соседнего государства доступна 1071 вакансия.На 16 мая в регионе проживает 1128 граждан Украины и Донбасса, способных трудиться. Из них 1099 получили консультации, 89 вышли на работу.