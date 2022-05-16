С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151147 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 12 - в Ковровском, по 1 - в Петушинском, Вязниковском и Селивановском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Меленковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151147 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41125 заболевших во Владимире, 17815 - в Ковровском районе и 16661 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.