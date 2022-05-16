Во Владимирской области прекращает действовать особый противопожарный режим, который был установлен с 22 апреля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора области.

Во Владимирской области прекращает действовать особый противопожарный режим, который был установлен с 22 апреля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора области. Обстановка стабилизировалась. На неё повлияли и погодные условия: сильные дожди и грозы. Не смотря на это, пожароопасный сезон продолжает действовать до 18 октября. Запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления