Во Владимире открылась выставка заслуженного художника России – графика, живописца и фотографа Якова Яковлева. Многие знают его как епископа Александровского и Юрьев-Польского

Во Владимире открылась выставка заслуженного художника России – графика, живописца и фотографа Якова Яковлева. Многие знают его как епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия. Выставка приурочена к 75-летию автора. На ней представлены работы начиная с 60-х годов прошлого столетия. Всего для выставки было отобрано 80 работ. Проследив его творческий путь, можно увидеть, как менялось творчество –