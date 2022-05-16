Запись открыта до 20 числа.

Во Владимирском областном кожно-венерологическом диспансере 23 мая можно будет бесплатно пройти обследование на меланому. Запись открыта до 20 числа.Записаться на приём к врачу-дерматологу можно по номеру «горячей линии»: 8 (800) 2000-345, либо зарегистрировавшись на сайте При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.Добавим, что ежегодно во Владимирской области у 100 человек выявляют злокачественные кожные новообразования. У женщин указанный вид рака диагностируют в два раза чаще, чем у мужчин.В группе риска люди, которые перенесли сильный солнечный ожог, посещавшие солярий, а также те, у кого среди близких родственников есть аналогичное заболевание.Напомним, что День диагностики меланомы проводится с 1999 года. Наш регион участвует в акции с 2012 года.