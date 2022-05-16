Беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы. За все ежедневные траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от

ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной «Карте возможностей». Беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы. За все ежедневные траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от 2%.Для новых держателей «Карты возможностей» банк расширил льготные условия по использованию кредитного лимита. Беспроцентный период 110 дней стал действовать на любые покупки, снятие наличных и переводы. Если клиенту не удалось погасить долг по карте в обозначенный грейс-период, то на все покупки, совершенные в первые 30 дней после оформления продукта, будет действовать льготная ставка 19,9% годовых. Комиссия за снятие наличных или перевод средств в размере до 50 тыс. рублей не взимается в первые 7 дней после выпуска карты.Все держатели «Карты возможностей» - участники бесплатной программы лояльности теперь смогут каждый месяц, независимо от суммы трат, получать кешбэк 2% в самых популярных категориях – «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Транспорт и такси». Для клиентов сегмента «Привилегия» кешбэк увеличивается на 1%, а для всех зарплатных клиентов ВТБ – дополнительно на 0,5%. Таким образом, кешбэк за покупки в этих категориях составит от 2% до 3,5%. Дополнительно держатели карты могут получать возврат бонусов до 30% при покупке в магазинах-партнерах программы лояльности. Кешбэк можно использовать для покупки товаров, оплаты путешествий или сертификатов любимых магазинов в онлайн-каталоге программы.«ВТБ постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков. Кроме того, мы пересмотрели размер кешбэка в рамках программы лояльности, что позволит клиентам получать максимальную выгоду от покупок в самых популярных категориях», – комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.Выпуск и обслуживание карты остаются бесплатными для всех клиентов. Новые держатели «Карты возможностей» могут выпустить моментальную кредитную карту «Мир» и получать дополнительные привилегии от платежной системы в виде скидок и акций. Кредитный лимит по ней определяется индивидуально и составляет от 10 тыс. до 1 млн рублей. Пользователям мобильных устройств на платформе Android доступно подключение бесконтактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay.Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте и получить ее с бесплатной доставкой или в удобном отделении банка. Цифровую версию карты можно оформить в мобильном или интернет-банке ВТБ Онлайн.