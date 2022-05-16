Житель Гусь-Хрустального района отправится на 6 лет в тюрьму за смертельное ДТП. Гособвинением доказано, что 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял

Житель Гусь-Хрустального района отправится на 6 лет в тюрьму за смертельное ДТП. Гособвинением доказано, что 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял мотоциклом с неисправным рулевым управлением и тормозной системой. При этом на пассажирском сидении мотоцикла находилась 29-летняя женщина. Водитель не справился с управлением транспортным средством и совершил опрокидывание мотоцикла в кювет. После