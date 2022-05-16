Жители Петушинского района сядут на скамью подсудимых за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. В начале января автомобиль «ВАЗ» под управлением 57-летнего жителя

Жители Петушинского района сядут на скамью подсудимых за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. В начале января автомобиль «ВАЗ» под управлением 57-летнего жителя Костерево был остановлен сотрудниками ОГИБДД. Внешние признаки давали основания полицейским предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. Однако от прохождения освидетельствования на месте и в медицинском учреждении автолюбитель отказался. При проверке полицейские