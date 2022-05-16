Жительницу Мурома подозревают в краже денег из кассы местного магазина. Полицейские установили, что в апреле 2021 года жительница Мурома, занимающая должность кассира в магазине, присваивала

Жительницу Мурома подозревают в краже денег из кассы местного магазина. Полицейские установили, что в апреле 2021 года жительница Мурома, занимающая должность кассира в магазине, присваивала себе находившиеся в кассе деньги. В течение нескольких дней подозреваемая безосновательно пользовалась известной ей комбинацией цифр для отмены операции по возврату денежных средств за товар, оплаченный покупателями. В результате она