Владимирцам разрешили ходить по рекам на моторных лодках. Однако рыбачить пока запрещено. В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 05.07.2007 №484 «Об утверждении

Владимирцам разрешили ходить по рекам на моторных лодках. Однако рыбачить пока запрещено. В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 05.07.2007 №484 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах во Владимирской области» эксплуатация маломерных судов на водных объектах разрешается: – в целях осуществления рыболовства с применением моторов – не ранее 11