Как правило, после остановки сердца человек быстро начинает
разлагаться, вскоре от него остаются одни кости. Однако есть исключения,
доказывающие продолжение жизни после физической смерти. Ученые не могут
объяснить эти явления и пока лишь разводят руками.
Как правило, после остановки сердца человек быстро начинает
разлагаться, вскоре от него остаются одни кости. Однако есть исключения,
доказывающие продолжение жизни после физической смерти. Ученые не могут
объяснить эти явления и пока лишь разводят руками.
Феномен тукдам последние несколько лет вызывает неподдельный
интерес общества. По сути тукдам — это посмертное состояние, в котором тело
человека дни, месяцы и порой даже годы не подвергается гниению и другим трупным
особенностям. Все происходит естественным образом — без внешнего вмешательства
и химической обработки.
Понятие возникло, благодаря тибетскому буддизму. Умирая,
просветленные ламы-монахи из разных уголков мира входили в состояние медитации
так основательно, что сохраняли признаки жизни после остановки сердца. Верующие
поясняют: физическая смерть наступает, отключается мозг, но в состоянии тукдам
тонкое сознание продолжает работать.
Умнейшие академики и судмедэксперты провели более ста исследований,
подтвердив исключительность мертвых лам в состоянии медитации. Проверяли
буквально все органы и системы организма. Фактически изучаемые монахи были мертвы,
но не в полной мере. Ни окоченения, ни трупных пятен, ни вздутия,
ни характерного запаха на протяжении долгого времени. Кожа сохраняла
эластичность, а суставы — подвижность.
Из уст в уста
В 40 минутах езды от столицы Бурятии Улан-Удэ находится
— главный буддийский храм России. Знаменит он, в первую
очередь, не статусом, а настоящим чудом. В монастыре бережно хранят тело Даши
Доржо Итигэлова — хамбо-ламы, который вошел в состояние тукдам почти 95 лет
назад и до сих пор сидит в позе лотоса.
Итигэлов скончался в 1927 году, зачитывая молитву. Его
похоронили в кедровом коробе — ничего необычного. В предсмертном завещании лама
указал, чтобы его выкопали через 75 лет после погребения. Задачу выполнили в
срок. Когда короб открыли, народ ахнул: покойник выглядел как живой.
Ученые не смогли полностью раскрыть феномен Итигэлова, последний раз его тело изучали в 2004-м. По сей день ламу хранят за стеклом
внутри центрального хурула и позволяют увидеть посетителям храма по большим
буддийским праздникам.
Паломники съезжаются в Иволгинский дацан со всего мира и
отмечают, что монах дарует исцеление, дает напутствие и порой даже спасает от
смерти. У покойного есть личный помощник, который ежедневно получает от
Итигэлова зашифрованные фразы. Их публикуют на в соцсети и
печатают в книгах.
Момент истины
Пока феномен тукдам зафиксирован лишь в отношении буддийских
монахов, а это значит, что именно учение Будды напрямую связано с уникальным явлением. Углубляясь в него и тренируя свой ум, проповедники достигают
духовного пробуждения и, как следствие, условно остаются в сознании после неминуемой
кончины.
Нынешний Далай-лама XIV о том, как правильно начинать медитировать, чтобы
благоприятно воздействовать на карму. Для этого вовсе не обязательна
специальная поза и полная тишина. Главное — смысл и приостановка активности
органов чувств.
Первый вариант — медитация на пустотность. Во время такой
практики нужно всецело ощущать истинной природой вещей пустоту и понимать, что
мы видим все не так, как оно есть на самом деле. Второй вариант — медитация на
бодхичитту, то есть сострадание и безусловную любовь ко всем живым существам.