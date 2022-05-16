Как правило, после остановки сердца человек быстро начинает разлагаться, вскоре от него остаются одни кости. Однако есть исключения, доказывающие продолжение жизни после физической смерти. Ученые не могут объяснить эти явления и пока лишь разводят руками.

Как правило, после остановки сердца человек быстро начинаетразлагаться, вскоре от него остаются одни кости. Однако есть исключения,доказывающие продолжение жизни после физической смерти. Ученые не могутобъяснить эти явления и пока лишь разводят руками.Феномен тукдам последние несколько лет вызывает неподдельныйинтерес общества. По сути тукдам — это посмертное состояние, в котором телочеловека дни, месяцы и порой даже годы не подвергается гниению и другим трупнымособенностям. Все происходит естественным образом — без внешнего вмешательстваи химической обработки.Понятие возникло, благодаря тибетскому буддизму. Умирая,просветленные ламы-монахи из разных уголков мира входили в состояние медитациитак основательно, что сохраняли признаки жизни после остановки сердца. Верующиепоясняют: физическая смерть наступает, отключается мозг, но в состоянии тукдамтонкое сознание продолжает работать.Умнейшие академики и судмедэксперты провели более ста исследований,подтвердив исключительность мертвых лам в состоянии медитации. Проверялибуквально все органы и системы организма. Фактически изучаемые монахи были мертвы,но не в полной мере. Ни окоченения, ни трупных пятен, ни вздутия,ни характерного запаха на протяжении долгого времени. Кожа сохранялаэластичность, а суставы — подвижность.Из уст в устаВ 40 минутах езды от столицы Бурятии Улан-Удэ находится— главный буддийский храм России. Знаменит он, в первуюочередь, не статусом, а настоящим чудом. В монастыре бережно хранят тело ДашиДоржо Итигэлова — хамбо-ламы, который вошел в состояние тукдам почти 95 летназад и до сих пор сидит в позе лотоса.Итигэлов скончался в 1927 году, зачитывая молитву. Егопохоронили в кедровом коробе — ничего необычного. В предсмертном завещании ламауказал, чтобы его выкопали через 75 лет после погребения. Задачу выполнили всрок. Когда короб открыли, народ ахнул: покойник выглядел как живой.Ученые не смогли полностью раскрыть феномен Итигэлова, последний раз его тело изучали в 2004-м. По сей день ламу хранят за стекломвнутри центрального хурула и позволяют увидеть посетителям храма по большимбуддийским праздникам.Паломники съезжаются в Иволгинский дацан со всего мира иотмечают, что монах дарует исцеление, дает напутствие и порой даже спасает отсмерти. У покойного есть личный помощник, который ежедневно получает отИтигэлова зашифрованные фразы. Их публикуют на в соцсети ипечатают в книгах.Момент истиныПока феномен тукдам зафиксирован лишь в отношении буддийскихмонахов, а это значит, что именно учение Будды напрямую связано с уникальным явлением. Углубляясь в него и тренируя свой ум, проповедники достигаютдуховного пробуждения и, как следствие, условно остаются в сознании после неминуемойкончины.Нынешний Далай-лама XIV о том, как правильно начинать медитировать, чтобыблагоприятно воздействовать на карму. Для этого вовсе не обязательнаспециальная поза и полная тишина. Главное — смысл и приостановка активностиорганов чувств.Первый вариант — медитация на пустотность. Во время такойпрактики нужно всецело ощущать истинной природой вещей пустоту и понимать, чтомы видим все не так, как оно есть на самом деле. Второй вариант — медитация набодхичитту, то есть сострадание и безусловную любовь ко всем живым существам.