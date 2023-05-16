16 мая 2023 года состоялась рабочая встреча губернатора Владимирской области Александра Авдеева с...

16 мая 2023 года состоялась рабочая встреча губернатора Владимирской области Александра Авдеева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.Сегодня в Минске состоялась рабочая встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.Торгово-экономическое взаимодействие Белоруссии с нашим регионом нарастает, и темпы этого роста нужно обязательно сохранить.Обращаясь к Александру Авдееву, Президент Александр Лукашенко подчеркнул: первый визит губернатора Владимирской области позволит на месте определиться с потребностями, найти нужных поставщиков и заключить новые контракты.Белорусский лидер подчеркнул: углубление интеграции и импортозамещения - задача, которая поставлена в ходе контактов на высшем уровне с Президентом России Владимиром Путиным.