19 мая во Владимире будет временно ограничена подача газа. Речь идёт про работы, связанные с...

19 мая во Владимире будет временно ограничена подача газа.Речь идёт про работы, связанные с врезкой вновь построенного подземного газопровода.Они будут проходить 19 мая 2023 года с 09:00 утра до 16:00 вечера.АО «Газпром газораспределение Владимир» сообщает, что полностью приостанавливается подача газа по адресу: г. Владимир, Ковровский проезд, дом № 6.Филиал приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.Фото: pxfuel.com