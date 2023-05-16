19 мая во Владимире будет временно ограничена подача газа.
Речь идёт про работы, связанные с...
19 мая во Владимире будет временно ограничена подача газа.
Речь идёт про работы, связанные с врезкой вновь построенного подземного газопровода.
Они будут проходить 19 мая 2023 года с 09:00 утра до 16:00 вечера.
АО «Газпром газораспределение Владимир» сообщает, что полностью приостанавливается подача газа по адресу: г. Владимир, Ковровский проезд, дом № 6.
Филиал приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.
Фото: pxfuel.com