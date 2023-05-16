На привокзальной площади аэропорта планируют развернуть зрелищную экспозицию.

На привокзальной площади аэропорта планируют развернуть зрелищную экспозицию.В Ямало-Ненецком автономном округе вовсю готовятся к всероссийской акции "Ночь музеев", и даже аэропорт Нового Уренгоя не стал исключением. Впервые территория аэровокзала станет временной музейной площадкой в рамках культурного проекта.Как передает , 20 мая с 18 до 21 часа гостям хотят показать уникальную технику и даже рассказать о принципах ее работы. Экспозиция придется по вкусу неравнодушным к авиаинженерии личностям. Остальные же смогут расширить кругозор, узнав нюансы того, как самолеты готовят к вылету.Напомним, что аэропорт Нового Уренгоя — лишь один из многочисленных объектов акции "Ночь музеев". В разных городах страны можно посетить локации на любой вкус. Например, в Москве 20 мая намерены устроить музейное ралли "Тур культур"."Участники за рулем ретроавтомобилей поедут в тур по музеям, где выполнят задания по экспозициям", — информирует телеканал .