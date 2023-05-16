Глава союзного государства уже побывал в загоне, где содержится жеребёнок и успел его покормить.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подарил Президенту Белоруссии Александру Лукашенко жеребёнка владимирского тяжеловоза. Об этом рассказали в телеграм-канале .«Порода лошади редкая и малочисленная, особая масть. Владимирцы ею очень гордятся. Теперь и Беларусь примет участие в поддержании и сохранении популяции», - сообщили коллеги.Глава союзного государства уже побывал в загоне, где содержится животное и успел его покормить.