Александр Авдеев встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Визит прошел в рамках рабочей поездки губернатора с делегацией из Владимирской области. Первым делом, Александр

Александр Авдеев встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Визит прошел в рамках рабочей поездки губернатора с делегацией из Владимирской области. Первым делом, Александр Лукашенко поздравил губернатора с прошедшим Днем Победы, и заметил, что этот визит должен стать продуктивным с точки зрения заключения контрактов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь Убеждён, что ваш первый визит позволил на