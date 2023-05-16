За него проголосовали 146 человек из 155 делегатов.

Анзор Саралидзе третий раз подряд переизбран ректором ВлГУ. Он будет руководить вузом ещё пять лет.Напомним, что комиссия Минобрнауки РФ одобрила заявки на конкурс от трёх претендентов: действующего руководителя Анзора Саралидзе, проректора по социальной политике и общим вопросам Льва Логинова, а также директора института машиностроения и автомобильного транспорта Алексея Елкина. Перед голосованием все трое выступили перед коллективом университета со своей программой развития. В результате за действующего ректора проголосовали 146 человек из 155 делегатов.Напомним, что в 2013 и 2018 годах преподаватели и студенты также отдавали предпочтение Анзору Михайловичу.