Ректором Владимирского Государственного Университета снова стал Анзор Саралидзе, за него проголосовали 146 человек из 155. Выборы прошли 16 мая в первом корпусе ВУЗа. На должность

Ректором Владимирского Государственного Университета снова стал Анзор Саралидзе, за него проголосовали 146 человек из 155. Выборы прошли 16 мая в первом корпусе ВУЗа. На должность руководителя университета претендовали три кандидата – и.о. проректора по социальной политике и общим вопросам ВлГУ Лев Логинов, директор Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ Алексей Ёлкин и и.о. ректора ВлГУ