Напомним, что в РФ в силу вступил закон, согласно которому депутаты и госслужащие в период спецоперации могут не размещать отчёты о доходах в публичном доступе.

Губернатор Владимирской области и его заместители не опубликуют декларацию о доходах из-за СВО. Власти продолжают отчитываться о своих заработках и имуществе в закрытом режиме.Ранее сообщалось, что глава Владимира Дмитрий Наумов, депутаты ЗС и горсовета документы в установленном порядке. Однако вместо привычной сводной таблицы на сайтах ЗС Владимирской области и горсовета Владимира общие справки о том, что народные избранники предоставили необходимую информацию. Похожая история повторится и с сотрудниками регионального правительства.Напомним, что в РФ в силу вступил закон, согласно которому депутаты и госслужащие в период спецоперации могут не размещать отчёты о доходах в публичном доступе. Указом президента чиновникам разрешено не предоставлять указанную информацию в СМИ.