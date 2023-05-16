Во Владимирской области до 31 мая идёт голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. Работы будут проводиться в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

Во Владимирской области до 31 мая идёт голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. Работы будут проводиться в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».Свыше 50 тысяч жителей региона уже сделали выбор. Лидируют посёлки Никологоры и Мстёра Вязниковского района, Мелехово Ковровского района, Вольгинский Петушинского района, а также города Александров, Юрьев-Польский, Киржач и Гусь-Хрустальный.«Время ещё есть - ждём активности и в других поселениях. Я как региональный куратор проекта скажу так: «Программа реальна, она, действительно, привносит в наши города и села новую ноту привлекательности и комфортности. Действуйте! На данном этапе все зависит от вашего решения! Желаю успехов!», - сказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Проголосовать можно на сайте через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», а также на сайтах муниципалитетов и исполнительных органов власти.