Сервис получит название "Маркет деливери", а в экспресс-доставке появятся, в частности, электроника и товары для дома.

Сервис Delivery Club сменит название на "Маркет деливери" и расширит категории для доставки, добавив электронику, товары для дома и другие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании."Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, который стал частью компании в 2022 году, и проведет ребрендинг сервиса. Он получит новое название - "Маркет деливери", - сказали в пресс-службе."Маркет деливери" будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров, например, электроники, товаров для дома и других. При этом в сервисе сохранятся привычная доставка готовой еды из ресторанов и заказ товаров повседневного спроса.В то же время "Яндекс Еда" сохранит основной фокус на гастрономию и все, связанное с планированием рациона, продолжая развивать сервис оплаты счета по QR-коду "Чек" и сервис корпоративного питания "Ланч Карта", а также доставку из магазинов, добавляют в компании.В сентябре 2022 года VK объявила о закрытии сделки по обмену сервисами с "Яндексом". VK приобрела контентные платформы "Дзен" и "Новости", а сервис Delivery Club, который раньше принадлежал VK, был передан "Яндексу".