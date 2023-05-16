В приоритете – районы с дефицитом новостроек.

В приоритете – районы с дефицитом новостроек.В Москве есть десять районов, в которых в последние десять лет не появилось ни одной новостройки. Такие локации могут быть привлекательны для потенциальных инвесторов, так как в них сформировался отложенный спрос. Как только здесь появится новый жилой комплекс, он обязательно станет объектом повышенного внимания. Поэтому покупка квартиры на начальном этапе может стать выгодным вложением.Так, на юге города долго не было новых проектов в следующих районах: Северное Чертаново, Братеево и Западное Бирюлево. На юго-востоке дефицит наблюдается в Капотне и районе Выхино-Жулебино. На востоке без новостроек остается Новогиреево, на севере – Восточное Дегунино и район Бескудниковский. Наконец, на северо-западе нет новых ЖК в Строгино, а на западе – в Крылатском.Некоторые районы, например, Западное Бирюлево, не застраиваются из-за плохой экологии или наличия крупных промышленных объектов. Другая распространенная причина – нехватка свободных участков. Однако реорганизация промзон и снос старого жилого фонда высвобождает земли даже в плотно застроенных районах, что в ближайшей перспективе означает вывод новых ЖК на локальный рынок.Среди указанных районов самый низкий средний ценник на жилье действует в Западном Бирюлево (192,9 тыс. рублей за кв. м) и Выхино-Жулебино (202,7 тыс. рублей). Самое дорогое жилье предлагается в Строгино (249,9 тыс. рублей за кв. м) и Крылатском (267,8 тыс. рублей).