В первом чтении депутаты рассмотрели поправки к закону «Об ответственном обращении с животными».

Госдума расширит полномочия регионов в сфере обращения с животными. В первом чтении депутаты рассмотрели поправки к соответствующему закону.«Он призван защитить людей от агрессивных бездомных животных и защитить питомцев от жестокого обращения. Согласно документу, субъектам предоставляется возможность устанавливать порядок обращения с безнадзорными животными. Субъекты смогут принимать законы, которые будут позволять: чипировать, стерилизовать и ограждать людей от опасных зверей», - рассказал в своём депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Решение, как поступать с бесхозяйными агрессивными четвероногими, будут принимать с учетом мнения жителей.«Ситуации разные. Месяц назад в Оренбурге собаки загрызли 7-летнего мальчика. Их отловили, но потом снова отпустили. Таков закон», - констатировал парламентарий.Алексей Борисович добавил, что сам очень любит животных.«У нас в семье три собаки и две кошки. Бездомных животных мне тоже очень жалко. Однако если на одной чаше весов жизнь бродячего пса и ребёнка, то выбор очевиден», - резюмировал он.