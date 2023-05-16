Продюсер коллектива отметил, что теоретически его солистки могли бы спеть на конкурсе, предложенном Стасом Барецким.

Продюсер коллектива отметил, что теоретически его солистки могли бы спеть на конкурсе, предложенном Стасом Барецким.Последние недели в стране активно обсуждается замок Аллы Пугачевой, уехавшей за границу вместе с семьей. Все началось с новостей о том, что на имение в деревне Грязь внезапно нашелся покупатель. Им себя назвал скандально известный шоумен Стас Барецкий.Сначала музыкант объявил о покупке роскошной недвижимости, а затем заговорил о ближайших планах по ее использованию. В начале мая Барецкий заявил, что планирует открыть двери замка для журналистов и местных жителей после праздников. Теперь же мужчина решил устроить в семейном гнездышке Пугачевой музыкальный конкурс, альтернативный "Евровидению"."Русовидение", как окрестил песенный конкурс Стас Барецкий, может состояться этим летом. Инициатор заявил, что намерен пригласить для участия в конкурсе отечественных артистов и исполнителей дружественных стран. Одной из кандидатур стала известная группа "Воровайки".В беседе с интернет-изданием продюсер исполнительниц русского шансона высказал свое мнение по поводу предложения Барецкого.Никита Надыктов отметил, что в репертуаре его коллектива есть песни, которые могли бы быть исполнены на конкурсе. Однако слова скандального шоумена мужчина считает шуткой."Мы могли бы выступить, это все обсуждается. В репертуаре нашего коллектива есть и патриотические песни. Но так как предполагается развлекательное шоу, у нас есть много развлекательных и юмористических песен. У нас вообще группа, так скажем, юмористическая. Поэтому мы бы подошли", – заявил продюсер "Вороваек".