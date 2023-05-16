Комедия драматурга Лопе де Веги не теряет актуальности веками.

Комедия драматурга Лопе де Веги не теряет актуальности веками.В мае Московский Губернский театр представил новый повод для гордости — постановку "Собака на сене". Артисты сыграли для зрителей в выходные 13 и 14 числа.Как отмечает телеканал , к спектаклю приложил руку режиссер Александр Коручеков, который также поработал с труппой в качестве педагога. Он назвал пьесу разговором о разных метаморфозах любви и мастерски воплотил свое видение итальянской комедии.Артисты, задействованные в проекте, высоко оценили атмосферу, которая царила на репетициях "Собаки на сене" в Московском Губернском театре. Режиссер вместе с художником Евгенией Шутиной создали на сцене океан капризных чувств в игровом пространстве.Главную роль гордой красотки Дианы исполнили Наталья Качалкина и Вера Шпак. "Лопе де Вега написал историю, которая вне времени", — отметила последняя, и утверждение это совершенно верно. Сейчас, как и веками ранее, женщины нередко мечутся между несколькими мужчинами, пытаясь выгадать для себя лучшую партию.Спектакль "Собака на сене" отражает желание прекрасных дам любить и быть любимыми. Поступки персонажей во многом откликаются зрителю. В образе Дианы умещается масштабный образ женщины, которая борется за личное счастье вопреки условностям, правилам и предрассудкам.