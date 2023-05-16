Одними из самых частых преступлений, которые совершаются в наши дни, являются мошенничества. Как борются с теми, кто нарушает закон и о чём нужно знать, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом

Одними из самых частых преступлений, которые совершаются в наши дни, являются мошенничества. Как борются с теми, кто нарушает закон и о чём нужно знать, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом беседуем с начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Артемом Карловым.