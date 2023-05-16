Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимирской области с 15 по 21 мая? Пресс-служба...

Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимирской области с 15 по 21 мая?Пресс-служба регионального Правительства информирует, что неделя будет жаркой и активной для спортсменов всех возрастов:15 мая - в 1-ом спортивном корпусе ВлГУ состоится открытие всероссийских соревнований по пауэрлифтингу среди студентов;19 мая - в Суздале в спортивном комплексе «Суздаль Арена» пройдёт открытие международных соревнований по спортивной борьбе «Мемориал Героя России, генерал-лейтенанта Р.В. Кутузова» среди мужчин (греко-римская борьба);19 мая - в Вязниках состоится открытие Чемпионата России по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин (кроссовые дисциплины);20 мая - в Александрове на стадионе «Орбита» стартует открытие Чемпионата России по спортивно-прикладному собаководству среди мужчин и женщин («послушание», «обидиенс»).Фото: pxfuel.com