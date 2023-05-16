16.05.2023

2023-05-16 12:15:38

Казанский цирк стал ночным клубом: как это возможно?

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков еще в марте 2023 года заявил, что основа работы министерства – это госпрограммы, благодаря которым обеспечивается работа с разными категориями молодежи, из них приоритетной является программа профилактики социально-негативных явлений.



Но на этом фоне печальный символизм приобретают недавние события, когда в ночь на 29 апреля в Казанском цирке с размахом и широким общественным резонансом прошла вечеринка Focus – иммерсивное шоу с солидным диджейским лайнапом и продажей алкогольной и табачной продукции. Организаторы пытаются опровергнуть информацию о распитии алкоголя и курении на арене. Но СМИ пишут, что в фойе цирка действительно продавали алкоголь и электронные сигареты. Журналисты НГ пообщалась с цирковыми артистами о скандале вокруг Казанского цирка, о творческом взаимодействии и единстве целей, об уровне культуры молодежи и позитивном имидже постсоветского цирка на мировой арене.



В этом году 30 лет исполняется республиканскому закону О молодежи, по такому случаю в республике осуществлен запуск комплексной программы по формированию безопасной молодежной среды, существование которой невозможно без воспитания ее нравственности и духовности. На муниципальную программу Развитие культуры в городе Казани на 2018−2024 годы заложили более 12 млрд руб., и согласно документу, Казань – это город, где искусство и культура занимают особое место. Программа подчеркивает важность сохранения количества посещений культурно-досуговых учреждений, поскольку, как показывают современные исследования, существует тенденция постепенного снижения популярности традиционных учреждений культуры.



Казалось бы, логика проста, ведь искусство всегда выступало огромным духовным, культурным и моральным подспорьем для нашей страны, в особенности для молодежи. Современный цирк – это же не просто модернизированное учреждение культуры, а настоящий культурный центр притяжения, формирующий новый образ досуга и творческого развития. Но вместо создания условий для повышения привлекательности цирка и расширения целевой аудитории цирковой среды – рейв на манеже, алкоголь в фойе и сигареты с ароматизаторами.



Не этим нужно привлекать – убежден советский и российский цирковой артист-дрессировщик, Народный артист РФ, Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Николай Павленко. – Нужно повышать культуру зрелищ, по-настоящему показывать людям цирк. Сегодня цирковое искусство становится открытым, выходит к людям, которые с нетерпением ждут открытых репетиций и премьер цирковых спектаклей по всей стране.



Современные цирковые программы действительно искусно воплощены в грандиозные шоу для зрителей всех возрастов. Российский цирк является выдающимся творческим явлением в мировом художественном пространстве, обладая собственными уникальными традициями, художественными открытиями, трюковыми ноу-хау, а также другими авторскими разработками, получившими признание и распространение в мире. Цирковые представления с участием российских артистов имеют широчайшую географию, их номера и аттракционы постоянно завоевывают призовые места на международных конкурсах и фестивалях.



По мнению гендиректора Большого Московского цирка, Народного артиста РФ Эдгарда Запашного, залог успеха российского цирка как бренда заключается в том, что все независимые друг от друга структуры эффективно между собой взаимодействуют: Сегодня цирки объединяются идейно и финансово, происходит обмен артистами, циркуляция гастролей, приглашения на фестивали и другие значимые мероприятия. Ключевым для всех нас должны быть сотрудничество и союзничество.



Ведь цирк в России с его столетней историей – это настоящий культурный бренд и один из символов культурного наследия нашей страны. И здесь на первый план, по мнению экспертов циркового сообщества, выходит отсутствие у руководства цирка, у организаторов данного мероприятия чувства святости и сакральности цирка. Даже у людей, никогда не бывавших в цирке по причине удаленности регионов или отсутствия возможности к посещению цирковых представлений, есть твердое убеждение, что цирк – это территория детства, свободного от пороков взрослого мира. Девиз российского цирка сегодня – искусство, понятное каждому. Так думали и организаторы, пригласив взрослых очутиться в весенней сказке, желая донести миру некое волшебство. Но так ли легко постичь его суть, если тропинка в детство пролегает сквозь пары алкоголя и клубы сигаретного дыма?



100 лет истории понадобилось российскому цирку на то, чтобы уйти от балаганного и площадного имиджа цирка, чтобы произвести переворот в сознании зрителя, который сегодня отправляется в цирк за настоящим чудом, а не за обманом, за профессионализмом, а не за самодеятельностью, за самым честным искусством без границ.



Цирк – это народное искусство, которое всегда было самым зрелищным и привлекательным, при всей своей простоте оно захватывает зрителя, объединяя балет и спорт, кино и драматическое искусство, – считает руководитель и основатель Театра кошек, клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев. – И когда в 90-е годы в театрах произошла трансформация, и культура театра существенно упала, то цирк сохранил свою самобытность, изящество, культуру, усовершенствовал программы, технику исполнения, и это была общемировая тенденция. Цирк – это великий храм искусства, а любовь к цирку как религия, уверен народный артист.



И если цирк – это храм, то цирковой манеж – это сердце цирка и самое священное место в нем, это алтарь, которым артисты дорожат, как святыней. Ведь манеж когда-то стал первым и единственным домом для многих цирковых артистов, действующих и почетных, и оттого с еще большим трепетом относящиеся к своему профессиональному и творческому пространству.



Российский цирк годами выстраивал доверительные отношения со своим зрителем, став местом притяжения для людей разных поколений, интересов, профессий, местом досуга совершенно новой формации, привлекательным для людей всех возрастов. И эти усилия кажутся тщетными, когда директор цирка без какого-либо принуждения со стороны превращает цирковой манеж в танцплощадку, а фойе цирка в алкомаркет.



Могут ли привить людям чувство бережного отношения к объектам культуры и искусства те, у кого оно атрофировано, разве служат подобные мероприятия повышению уровня культурной активности жителей Республики, разве может глава культурного учреждения воспринимать его как производственное помещение, а не как место для семейного досуга? И как могут относиться к культурным мероприятиям подростки, какая мотивация к их посещению может закладываться теми, кто является акторами этих антикультурных акций? Молодежь, принявшая участие в ночном мероприятии в здании Казанского цирка, может не понимать этого ввиду отсутствия у нее чувства сопричастности, но если руководитель такого уникального учреждения культуры, как цирк, не понимает, что подобные акции обесценивают истинное предназначение цирка, то он, как представляется, профессионально непригоден.



70% населения Казани сегодня предпочитает большую часть времени проводить дома или в торговых центрах, отмечается крайне низкий интерес молодежи к учреждениям культуре. В их числе может оказаться и Казанский цирк, и у этого явления есть свои причины.



Эдгард Запашный подчеркивает, что Казанский цирк был и остается независимым хозяйствующим субъектом, однако он по-прежнему зависим от качественных программ, работающих на постоянной основе. А самые сильные и мощные профессиональные коллективы и лучшие в стране программы, по мнению эксперта, производят только три структуры в стране: компания Росгосцирк, Большой Московский цирк и цирк Никулина на Цветном бульваре. Руководство казанского цирка в обозримом будущем может столкнуться с серьезным спадом посещаемости цирка, поскольку отказ от сотрудничества с ведущими цирковыми структурами страны привело к тому, что казанский зритель уже сегодня не имеет возможности видеть эти шоу у себя в республике, – считает глава БМГЦ.



Что именно толкнуло руководство Казанского цирка к организации мероприятия, граничащего, по словам Запашного, с вакханалией – дефицит программ и потеря конкурентоспособного продукта или желание шагать в ногу со временем? А ведь именно последнее и означает – делать искусство созидающим, а не деструктивным, современным и интересным для детей и подростков. И в этом аспекте важно умение цирка, одного из немногих учреждений культуры, говорить с молодежью на понятном им языке. А значит привести молодежь в цирк можно единственным способом: посредством формирования креативной среды и создания новых, современных, технологичных и увлекательных шоу, которые будут носить не только познавательный и развлекательный, но и просветительский характер и не будут противоречить принципу развития учреждения культуры и сохранения его репутационной и культурно-досуговой привлекательности.



Воплощение высокой миссии приобщения к искусству невозможно там, где утрачивается чувство уважения к самим институтам культуры. Ведущие европейские цирки давно ушли от канонических идеалов и сдаются в аренду под проведение иммерсивных постановок, показ альтернативных спектаклей и собрания андеграундных сообществ. Неужели и мы хотим такое же будущее для наших цирков? Однако это неизбежно, если наши дети будут воспринимать цирки как балаганы, а цирковую арену как исключительный повод для нетривиального молодежного перфоманса.