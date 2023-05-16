Певица столкнулась с проблемами со здоровьем, но поход к врачу ничего не решил.

Певица столкнулась с проблемами со здоровьем, но поход к врачу ничего не решил.Знаменитая певица Лолита может похвастаться прекрасной формой и эффектной внешностью. Многие поклонники не перестают задаваться вопросом, как 59-летней певице удается так прекрасно выглядеть. А вот чувствует себя артистка, как оказалось, не всегда так же хорошо.В беседе с звезда откровенно рассказала о проблемах со здоровьем и сообщила свой диагноз. Выяснилось, что у исполнительницы хита "На Титанике" есть страхи и фобии, которые влияют на ее состояние. По словам Лолиты, она сильно паникует перед выходом на сцену, боится летать и часто накручивает себя буквально по любому поводу."У меня не бывает, чтобы я не волновалась. Бывает до истерик, бывает до всего вообще, до панических атак. Это до выхода на сцену. Бывает!", – поделилась своей болью артистка.Если страх перед выступлениями преследует певицу давно, то боязнь самолетов начала мучить ее лишь в последнее время. Знаменитость призналась, что раньше спокойно переносила перелеты, а теперь вынуждена пить успокоительное. По словам Лолиты, частые приступы паники негативно сказываются на ее здоровье.В какой-то момент артистку начала мучить бессонница. Чтобы решить проблему, он записалась на прием к врачу. Доктор поставила певице диагноз и заключила, что та страдает от признаков невротизма. Однако лечить Лолиту специалист наотрез отказалась, объяснив, что без этой черты исполнительница уже не будет такой, какая она есть сейчас."Она говорит: "Вы мне помогли пережить развод. Кстати, сейчас я счастлива замужем. Если я у вас уберу невротизм, вы больше никому не поможете" Я: "А как мне с этим?". Она говорит: "Идите, живите", – рассказала артистка.