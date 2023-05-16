Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Владимирская делегация продолжает свой в республику.Глава союзного государства рассчитывает сохранить темпы кооперации с 33-им регионом.«Открыта широкая дорога, чтобы реализовать наши задумки в сфере двустороннего сотрудничества», - отметил он.В минувшем году взаимный торговый оборот превысил 400 млн долларов. А по сравнению с 2021-ым объёмы выросли почти на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется.«Часто бывают ситуации, когда подъёмы чередуются спадами. Перепадов быть не должно», - добавил Александр Григорьевич.Сейчас Белоруссия поставляет в нашу область продукцию машиностроения, станкостроения, деревообработки, химической и лёгкой промышленности, а также АПК. В РБ импортируют товары владимирского химпрома, машиностроения и станкостроения, а также продукты.Напомним, что накануне стороны подписали несколько , а в будущем владимирские власти запустить в области производство белорусских тракторов.